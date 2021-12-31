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Денисова заявила о значительных проблемах со здоровьем у удерживаемого в ОРДО бойца ВСУ и обратилась в МККК и ОБСЕ

31 декабря, 2021 пятница
12:27

Незаконно удерживаемый оккупантами в Макеевской исправительной колонии №32 старший солдат 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Корсун испытывает серьезные проблемы со здоровьем

Об этом сообщила в Facebook Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Павел имеет хроническое заболевание – двусторонний гнойный гайморит, который в любой момент может повлечь за собой воспаление мозговой оболочки и даже абсцесс головного мозга, а также стать источником генерализованной инфекции. Кроме того, у него диагностирован миокардит и поражение почек", - рассказала Денисова.

Омбудсмен также назвала отношение оккупационной администрации к плененному нарушением международного права и обратилась за помощью к руководству Международного комитета Красного Креста и представительнице ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе.

"Предоставляется ли ему нужная медицинская помощь, неизвестно, поскольку представители оккупационной администрации РФ в ОРДО не позволяют родным видеться с Павлом. Такие действия в отношении Павла Корсуна являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года правила ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950. Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Павла Корсуна, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской. от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для предоставления соответствующей помощи", - написала Денисова.


Павел Корсун с 31 мая 2016 нес военную службу в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины. 22 мая 2019 его и еще семерых военнослужащих во время выполнения задания незаконно задержали оккупанты в районе населенного пункта Новотроицкое Волновахского района Донецкой области во время пересечения контрольно-пропускного пункта "Березово-2".

Пятерых военных – Александра Геймура, Кима Дуванова, Бориса Пундора, Максима Горяева, Виктора Шайду – уволили в рамках обмена. Еще один военный – Роман Беспалый – умер в плену. Кафиры утверждают, что он якобы покончил с собой. В плену остались Павел Корсун и Юрий Гордейчук.

В июне 2019 года Павла Корсуна приговорил так называемый "Верховный суд" в ОРДО к 17 годам лишения свободы за якобы "диверсионную деятельность".


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