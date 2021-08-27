Денисова заявила о постоянных угрозах из-за работы в должности омбудсмена
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что из-за деятельности на посту ей угрожают расправой
Об этом она сказала в эфире канала Дом.
"У меня есть подозрения, что заказчиком этого нападения и попытки поджога Офиса есть одна организация, которая не согласна с моими действиями, которые я провожу в должности омбудсмена, и моими высказываниями о том, что все граждане у нас равны. Все свои подозрения я выразила правоохранительным органам ", - сказала Денисова.
Она добавила, что органы скажут, права ли она.
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"Мне угрозы поступают всегда. В частности, и от той организации, которую я подозреваю. Когда мы публикуем информацию в Facebook или я на личной странице - в комментариях всегда поступают всякие " добрые " предложения, как со мной расправиться", - отметила омбудсмен.
Денисова также рассказала, как все произошло.
"Человек открыл дверь и бросил (взрывной предмет, - ред.) в холл перед приемной, где собираются все время люди. Это же могли пострадать и ребята из Нацгвардии, и те посетители, которые приходят за помощью к уполномоченному, и наши сотрудники", - сказала она.
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