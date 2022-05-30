Денисова заявила, что ее планируют уволить по указанию Офиса президента, а ее дочь вызывают на допросы

Об этом Денисова рассказала на брифинге, передаёт Эспрессо.TV.

По словам Денисовой, ОП якобы не устраивает ее активность по сбору и анализу информации о нарушениях прав человека на временно оккупированной российскими войсками территории.

Омбудсмен заявила, что считает действия властей незаконными и назвала их вмешательством в деятельность уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Денисова отметила, что омбудсмена выбирают нардепы на 5 лет.

Кроме того, Денисова сказала, что на нее оказывается давление из-за ее дочери, которую трижды вызывали на допрос.

По словам омбудсмена, глава ВР Руслан Стефанчук подтвердил информацию о подготовке ее отставки, а на ее вопросы, предоставят ли ей слово в парламенте, ответил, что она сможет высказаться на заседании комитета по правам человека.

Денисова добавила, что примет решение народных депутатов, но назвала подготовку ее отставки "напоминающей тоталитарные шаги".

На вопрос, почему она не вовлечена в процесс обмена пленными Денисова ответила, что решение об этом принимает не она, а также добавила, что следит за соблюдением Украиной международных конвенций по правам военнопленных россиян.

Людмила Денисова занимает должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека с 15 марта 2018 года.