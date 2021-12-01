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Денисова: за проукраинскую позицию оккупанты заключили в тюрьму 121 человека в Крыму и около 300 человек в ОРДЛО

1 декабря, 2021 среда
18:21
война с Россией Людмила Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на временно оккупированных территориях заключены около полутысячи человек за выявление проукраинской позиции

Об этом Денисова сказала в ходе дискуссии "Крым и Донбасс: как защитить людей и освободить от врага оккупированные территории?", передает Еспресо.TV.

"Надо учитывать ситуацию, что активных граждан Украины, которые отстаивают такую (проукраинскую - ред.) позицию, их небольшое количество. И наиболее активная часть - она по тюрьмам, тюрьмам РФ и в оккупированном Крыму. Это 121 гражданин Украины. Из них две женщины, одна очень пожилая. 86 крымских татар, которые в тюрьмах за то, что просто иначе думают. И все остальные украинцы тоже. Большая часть из них осуждены на большие сроки наказания по 14-16 лет, а некоторые уже отсидели. Мы знаем фамилии каждого", - подчеркнула Денисова.

По мнению уполномоченной, к моменту оккупации Автономной Республики Крым среди населения были такие, которые считали себя частью "русского мира". Число крымчан, которые стали поддерживать эту идею, увеличилось после 2014 года. Однако Денисова говорит, что все-таки сейчас ситуация меняется.

"Они думали "ну все, манна небесная с неба рухнет". Но сейчас ситуация меняется из-за того, что все же люди, граждане Украины, ставшие там якобы гражданами РФ, не получили тех благ, на которые рассчитывали. Они ограничены в этих благах. Я считаю, что часть людей, поддерживающих Украину, она увеличивается", - сказала она.

Уполномоченная ВР добавила, что еще хуже ситуация сейчас в временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. В ОРДЛО в заключении за проукраинскую позицию находятся 300 человек. Однако получить к ним доступ украинским властям гораздо труднее из-за действий оккупационных властей.

"Я вынуждена общаться с так называемыми уполномоченными и в Крыму, и в ОРДЛО. Для того чтобы узнать о человеке, чтобы меня проинформировали о состоянии здоровья, чтобы передать лекарства больным. А больные почти все, у них уже диагнозы такие, что даже по российскому законодательству они не могут находиться в тюрьме", - отметила Денисова.

Она подчеркнула, что защитить этих людей очень тяжело при том, что Украина знает обо всех заключенных.

"РФ их считает гражданами России. Они не могут получить помощь консула, как граждане Украины. И свидание им дают только потому, что они отказываются от свидания с родными, чтобы консул к ним попал", - сообщила уполномоченная.

Денисова отметила, что все-таки население на временно оккупированных территориях меняет свои взгляды.

  • Напомним, 26 ноября сотрудники российской полиции задержали координатора "Крымской солидарности" Дилявера Меметова в оккупированном Симферополе.
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