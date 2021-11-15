Денисова: за период режима "тишины" заложниками в ОРДЛО стали еще 70 украинцев

Об этом она рассказала в эфире телеканала Дом.



"Если мы говорим о тех гражданах, которые были взяты в плен, "осуждены" за "шпионаж" в отношении Украины, то за период войны - это 301 гражданин Украины. Из них: 30 женщин, 44 военнослужащих", - сообщила она.



Точное количество украинцев, незаконно удерживаемых в тюрьмах, СИЗО, колониях, "на подвалах", не известно.



Мы не обо всех можем знать. Мы можем знать о тех людях, с которыми есть связь у их родственников. Но у нас есть те, с которыми мы не имеем связи. Мы считаем, что они там находятся. Потому что один раз подтвердят, что там есть этот гражданин, второй раз - не подтвердят", - подчеркнула уполномоченная по правам человека.



Денисова отметила, что 27 июля 2020 года вступили в силу договоренности о режиме "тишины" на Донбассе, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. Юридически эти договоренности действуют и поныне, но фактически их нарушают.



"За этот период перемирия список граждан Украины, попавших в тюрьмы (в ОРДЛО, – ред.) увеличился на 70 человек. И процесс продолжается, их уже 301 человек. Каждый день мы видим, что что-то происходит. Кого-то взяли, потом выпустили, потом снова взяли", - сказала она.



Также 258 украинцев пропали без вести на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.



"В нашей практике есть такое, что восемь человек мы разыскали и включили в списки на обмен… Поэтому "забвение - хуже измены". Нужно каждый день помнить об этом. И малейшее известие о том, что кто-то кого-то видел в тюрьме, "на подвале" дает нам надежду, что этот человек жив, и мы сразу вносим его в такие списки", - заявила Денисова.

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