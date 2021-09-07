Денисова: в РФ, оккупированном Крыму и ОРДЛО незаконно удерживают более 420 украинцев
Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что 421 украинец находится в плену на территории России, в Крыму и на оккупированном Донбассе
Об этом говорится в публикации омбудсмена в Telegram.
"Скорейшего освобождения ждет 421 гражданин Украины, находящийся в незаконном заключенные в РФ и на территориях временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей", - отметила Денисова.
Омбудсмен подчеркнула, что Украина прилагает максимум усилий, чтобы вернуть украинских граждан из русского плена.
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