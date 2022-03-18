Денисова: в Мариуполе из разрушенного театра вывели 130 человек

Об этом во время телемарафона заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает "Еспресо. TV".

Пока никакой информации о них и их состоянии здоровья нет.

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