Денисова: украинский политзаключенный Назаренко, незаконно удерживаемый оккупантами в ОРДО, находится в критическом состоянии
Украинец Игорь Назаренко, которого российские наемники незаконно держат во временно оккупированной Макеевке, имеет серьезные проблемы со здоровьем и не получает медицинской помощи
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
"Состояние здоровья гражданина Украины Игоря Назаренко, незаконно удерживаемого органами оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Донецкой области в Макеевской исправительной колонии №32, - критическое", - написала она.
Денисова добавила, что 3 октября 2017 года Назаренко похитили "сотрудники МГБ ДНР" из больницы Донецка, где он работал врачом-хирургом.
В течение нескольких дней родные не могли установить его местонахождение, пока оккупанты не пришли домой с обыском в связи с обвинением украинца в "террористической деятельности".
Также омбудсмен подчеркнула, что к Игорю Назаренко применяли физическую и психологическую пытку.
В октябре 2019 года его приговорили к 11 годам тюрьмы якобы за шпионаж.
Денисова отметила, что у политзаключенного хронические болезни: до незаконного заключения он перенес серьезное заболевание легких, что требует регулярной профилактической терапии.
"Пребывание в печально известной Макеевской исправительной колонии №32 в условиях отсутствия отопления и антисанитарии может спровоцировать рецидив", - отметила омбудсмен.
Также она сообщила, что, по информации родных, Назаренко существенно похудел и серьезно болеет, вероятно COVID-19, но не получает лечения, хотя сам он как медик помогает своим сокамерникам.
Людмила Денисова добавила, что к политзаключенным не допускают представителей Международного Комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций.
"Все вышеназванные действия в отношении Игоря являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года", - подчеркнула она.
Омбудсмен обратилась к руководству Международного Комитета Красного Креста в Украине с требованием срочно посетить Игоря Назаренко, способствовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.
Также она попросила координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи.
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