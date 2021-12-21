Денисова: украинский политзаключенный Назаренко, незаконно удерживаемый оккупантами в ОРДО, находится в критическом состоянии

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.



"Состояние здоровья гражданина Украины Игоря Назаренко, незаконно удерживаемого органами оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Донецкой области в Макеевской исправительной колонии №32, - критическое", - написала она.



Денисова добавила, что 3 октября 2017 года Назаренко похитили "сотрудники МГБ ДНР" из больницы Донецка, где он работал врачом-хирургом.



В течение нескольких дней родные не могли установить его местонахождение, пока оккупанты не пришли домой с обыском в связи с обвинением украинца в "террористической деятельности".



Также омбудсмен подчеркнула, что к Игорю Назаренко применяли физическую и психологическую пытку.



В октябре 2019 года его приговорили к 11 годам тюрьмы якобы за шпионаж.



Денисова отметила, что у политзаключенного хронические болезни: до незаконного заключения он перенес серьезное заболевание легких, что требует регулярной профилактической терапии.



"Пребывание в печально известной Макеевской исправительной колонии №32 в условиях отсутствия отопления и антисанитарии может спровоцировать рецидив", - отметила омбудсмен.



Также она сообщила, что, по информации родных, Назаренко существенно похудел и серьезно болеет, вероятно COVID-19, но не получает лечения, хотя сам он как медик помогает своим сокамерникам.



Людмила Денисова добавила, что к политзаключенным не допускают представителей Международного Комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций.



"Все вышеназванные действия в отношении Игоря являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года", - подчеркнула она.



Омбудсмен обратилась к руководству Международного Комитета Красного Креста в Украине с требованием срочно посетить Игоря Назаренко, способствовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.



Также она попросила координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи.

Напомним, украинка Елена Пех, удерживаемая в плену наемниками "ДНР", находится в критическом состоянии.

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