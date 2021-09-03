Денисова указывает на нарушение Конституции в законопроекте об олигархах и призывает направить его в Венецианскую комиссию

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .



"Результаты проведенного нами анализа положений законопроекта вызывают беспокойство, поскольку позволяют сделать вывод, что его нормы не соответствуют Конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина", - говорится в письме.



Среди таких норм указываются наделение президента и Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не предусмотренными Конституцией Украины полномочиями, ограничения прав человека в зависимости от имущественного положения, опосредованное введения цензуры в СМИ и тому подобное.



"На мой взгляд, с целью обеспечения соблюдения прав и свобод граждан и недопущения их нарушений при принятии данной законодательной инициативы необходимо перед рассмотрением во втором чтении направить его для получения заключения Европейской комиссии" За демократию через право"(Венецианская комиссия)", - предложила Денисова .



Она отметила, что принятие закона об олигархах в имеющейся редакции приведет к его рассмотрению в Конституционном суде.

Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла за основу законопроект №5599 об олигархах.