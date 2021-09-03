Денисова указывает на нарушение Конституции в законопроекте об олигархах и призывает направить его в Венецианскую комиссию
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указывает на несоответствие Конституции Украины законопроекту №5599 об олигархах
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Результаты проведенного нами анализа положений законопроекта вызывают беспокойство, поскольку позволяют сделать вывод, что его нормы не соответствуют Конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина", - говорится в письме.
Среди таких норм указываются наделение президента и Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не предусмотренными Конституцией Украины полномочиями, ограничения прав человека в зависимости от имущественного положения, опосредованное введения цензуры в СМИ и тому подобное.
"На мой взгляд, с целью обеспечения соблюдения прав и свобод граждан и недопущения их нарушений при принятии данной законодательной инициативы необходимо перед рассмотрением во втором чтении направить его для получения заключения Европейской комиссии" За демократию через право"(Венецианская комиссия)", - предложила Денисова .
Она отметила, что принятие закона об олигархах в имеющейся редакции приведет к его рассмотрению в Конституционном суде.
- Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла за основу законопроект №5599 об олигархах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.84
Покупка 26.84Продажа 27.06
-
EUR
Покупка 31.74Продажа 32.13
- Актуальное
- Важное