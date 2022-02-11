Денисова: У заключенного оккупантами в ОРЛО украинца Оробия отслоение сетчатки глаза и артериальное давление, его необходимо немедленного освободить

Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова.



Дмитрий Оробий - житель временно оккупированного Алчевска, Луганской области. В 2014 году он поступил на факультет политологии и международных отношений Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля, который из-за временной оккупации Луганска работает в Северодонецке.



В течение первого курса парень учился дистанционно, а когда наладили пропускную систему через линию разграничения, поехал в подконтрольный украинскому правительству Северодонецк, где в течение 3-4 курсов проходил практику в Луганской областной военно-гражданской администрации в отделе по работе с населением.



После окончания учебы украинец не смог найти работу в Северодонецке, поэтому вернулся в Алчевск, где жила его семья. Сначала работал продавцом в магазине, затем устроился делопроизводителем на одном из предприятий, где 16 июня 2020 года, в первый рабочий день Дмитрия Оробия, его задержали оккупанты.



В течение 40 дней родные в Алчевске и друзья в Северодонецке не знали о его местонахождении, поскольку телефон парня не отвечал.



О том, что украинца содержат в тюрьме "МГБ ЛНР", сообщили оккупанты, пришедшие с обыском в дом родителей.



"Верховный суд ЛНР" 5 февраля 2021 года приговорил Дмитрия Оробия к 12 годам лишения свободы по статье 335 "УК ЛНР" ("государственная измена").



В заключении у мужчины существенно ухудшилось зрение: из-за высокого глазного давления началось отслоение сетчатки, что может привести к полной слепоте. Также у него проблемы с артериальным давлением. Никакой медицинской помощи в исправительной колонии ему не оказывают. Родные не могут посещать мужчину. Они передают только лекарства, но неизвестно, получает ли их Дмитрий Оробий.



Все вышеназванные действия в отношении Дмитрия Оробия являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года", - подчеркнула омбудсмен.



Людмила Денисова обращается к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине с просьбой срочно совершить визит к Дмитрию Оробию, содействовать его немедленному освобождению, а также просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для постановки вопроса об освобождении мужчины.