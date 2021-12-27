Денисова: состояние здоровья украинского политзаключенного Ставцева ухудшилось

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в facebook.

"Обеспокоена критическим состоянием здоровья гражданина Украины Евгения Ставцева, незаконно удерживаемого в Макеевской исправительной колонии № 32 на временно оккупированной территории Донецкой области", - написала Денисова.

Она отметила, что Ставцев был похищен 6 октября 2017 года неизвестными людьми из собственной квартиры в Донецке. Несколько месяцев его считали пропавшим без вести. Все это время Ставцев содержался в секретных тюрьмах "Министерства государственной безопасности в ОРДО" и в тюрьме "Изоляция", где подвергался физиологическому и психологическому насилию.

"Его били, пытали электрическим током, в результате чего он потерял зубы и слух. У Евгения обострился язвенный колит с тотальным поражением желудочно-кишечного тракта, приведший к постоянным кровотечениям. Кроме того, у него хронический панкреатит, сопровождающийся болевым синдромом, расстройство нервной и сердечно-сосудистой системы, бессонница, постоянные боли в сердце, суставах и позвоночнике", - сообщила омбудсман.

Денисова заявила, что в Макеевской исправительной колонии № 32 Ставцеву не оказывают никакой медицинской помощи, он лишен общения и свиданий с родными – администрация объясняет это карантинными ограничениями.

"Такие действия в отношении Евгения Ставцева являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенциях от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года", - подчеркнула она.

Омбудсман обратилась к руководству МККК в Украине - срочно посетить Евгения Ставцева, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. А также координатору ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотты Реландер с просьбой лично вмешаться для оказания соответствующей помощи.





Справка: В конце 2019 года Евгений Ставцев был незаконно осужден так называемым судом, подконтрольным органам оккупационной администрации РФ в Донецкой области, к 14 годам лишения свободы за якобы "шпионаж и участие в террористической организации".



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