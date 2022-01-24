Денисова сообщила о критическом состоянии здоровья заключенного в ОРЛО украинца Григорова и требует его немедленного освобождения

Об этом сообщает Офис омбудсмана .



Антон Григоров работал в шахматной школе временно оккупированного Луганска и был волонтером Международного комитета Красного Креста в Украине – на линии разграничения помогал обустраивать пункты обогрева и водоснабжения.



Ранее он работал в Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко, но в 2018 году украинца уволили по указанию "МГБ ДНР" из-за фото в вышитой рубашке на Майдане Незалежности в Киеве и на фоне сине-желтого флага.



В заложники Антона Григорова взяли 13 марта 2019 года, когда он ехал на работу. В тот же день в его квартиру пришли неизвестные вооруженные люди, изъявшие компьютер, флешки и записные книжки.



Сначала кафиры не подтверждали задержание мужчины, но затем заявили, что удерживают его "в рамках расследования подготовки теракта". В январе 2020 года Антон Григоров был приговорен за "госизму и шпионаж" к 12 годам лишения свободы.



Согласно информации Людмилы Денисовой, за время пребывания в тюрьме украинец очень похудел. В результате прогрессирования экзистозной болезни костей на его теле - 127 наростов. Кроме того, мужчина имеет необследованную опухоль в голове и требует безотлагательного обследования и лечения. В колонии ему не оказывают никакой медицинской помощи.



Все вышеназванные действия в отношении Антона Григорова являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенциях от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека. 1950 года", - подчеркнула омбудсман.



Людмила Денисова обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно посетить Антона Григорова, способствовать его немедленному увольнению. Также она просит координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер и руководство Международного комитета Красного Креста в Украине содействовать оказанию медицинской помощи.



Учитывая критическое состояние здоровья Антона Григорова, омбудсман настаивает на скорейшем его увольнении.

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