Денисова призвала украинок сообщать о сексуальных преступлениях, совершенных оккупантами

Об этом она написала в телеграмм-канале.



По словам Людмилы Денисовой, в Украине фиксируют все больше и больше преступлений против половой свободы и неприкосновенности со стороны российских военных. Об изнасиловании оккупантами становится известно преимущественно после освобождения территорий.



"Призываю женщин и девушек сообщать о случаях совершения сексуального насилия российскими военными, как бы тяжело это ни было, ведь только так можно привлечь преступников к ответственности", - подчеркнула омбудсман.



Она отметила, что согласно ст. 8 Римского статута сексуальное и гендерно обусловленное насилие - изнасилование, принуждение к проституции, принудительная стерилизация и другие виды сексуального насилия - военные преступления, грубо нарушающие Женевскую конвенцию 1949 года о защите гражданского населения во время войны.



К военным преступлениям относятся изнасилование, сексуальное рабство, принуждение к проституции, принудительная беременность, принудительная стерилизация или другие формы сексуального насилия.



Сообщать о преступлениях нужно по номерам 102 – Национальная полиция; 103 – заведения здравоохранения; 116, 123 - Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговле людьми и гендерной дискриминации (по взрослым) и

116, 111 (относительно детей).



В случае пребывания на временно оккупированной территории Украины можно обратиться на телефонную линию Офиса генпрокурора по поводу преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, по номеру: 096-755-02-40 или на электронную почту [email protected]



Для получения помощи, в частности психологической, необходимо позвонить на круглосуточную "горячую" линию омбудсмана по номеру: 0800-50-17-20.



В телеграмм-боте @stop_ru_aggression_bot можно зафиксировать военные преступления оккупантов.

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