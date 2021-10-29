Денисова призвала иностранные государства "решительно осудить" действия Грузии в отношении Саакашвили
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призывает иностранные государства и международные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии в отношении гражданина Украины Михеила Саакашвили
Об этом говорится в заявлении Денисовой о нарушении конституционных прав и свобод Саакашвили, обнародованном в Facebook.
"Удержание Саакашвили является нарушением статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, положение которой обязывает больных заключенных, нуждающихся в услугах специалиста, переводить в особые учреждения или же в гражданские больницы. Тюремные больницы должны иметь оборудование, установки и лекарства, необходимые для медицинского ухода за больными и для их лечения, а также достаточно квалифицированный персонал”, - говорится в заявлении.
Денисова напомнила, что неоказание медицинской помощи противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
“Такие действия грузинских властей очевидно являются пыткой и способом лишения Сааакашвили права на жизнь, что является нарушением статей 6, 7, 9, 14, 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Грузией в 2002 году. Грузинские власти должны немедленно прекратить грубые нарушения прав Саакашвили”, - заявила Денисова.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Михеил Саакашвили арестован и переведен в тюрьму.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 20 октября консилиум врачей, собранный для оценки состояния Саакашвили, посоветовал его госпитализировать.
- 27 октября омбудсмен Людмила Денисова посетила Михеила Саакашвили и в пенитенциарном учреждении в Грузии.
- Нардеп Ковальчук заявил, что украинская сторона уже подготовила текст обращения к Грузии с требованием передать Саакашвили Украине
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