Денисова призвала иностранные государства "решительно осудить" действия Грузии в отношении Саакашвили

Об этом говорится в заявлении Денисовой о нарушении конституционных прав и свобод Саакашвили, обнародованном в Facebook.

"Удержание Саакашвили является нарушением статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, положение которой обязывает больных заключенных, нуждающихся в услугах специалиста, переводить в особые учреждения или же в гражданские больницы. Тюремные больницы должны иметь оборудование, установки и лекарства, необходимые для медицинского ухода за больными и для их лечения, а также достаточно квалифицированный персонал”, - говорится в заявлении.

Денисова напомнила, что неоказание медицинской помощи противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

“Такие действия грузинских властей очевидно являются пыткой и способом лишения Сааакашвили права на жизнь, что является нарушением статей 6, 7, 9, 14, 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Грузией в 2002 году. Грузинские власти должны немедленно прекратить грубые нарушения прав Саакашвили”, - заявила Денисова.