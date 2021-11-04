Денисова получила письмо от Саакашвили: его состояние ухудшается

Об этом омбудсмен написала в Facebook.



"На 35-й день голодовки Михаил сообщает о неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне", - отметила Денисова.



"Большое спасибо, что не забываете меня. Что касается моего состояния, в последние дни результаты анализов сильно ухудшились, а власть, как Вы наверняка следите, прямо призывает к самоубийству. Да, лидер их фракции сказал, что "если я не умру на 41-й день, то буду смешным", а премьер сказал, что у меня есть конституционное право на самоубийство. Сейчас очень важно еще больше активизировать наших западных союзников, и я в курсе, что Вы работаете в этом направлении", - написал Саакашвили в письме.





Омбудсмен призвала грузинские власти обеспечить гражданину Украины Михаилу Саакашвили надлежащую медицинскую помощь.