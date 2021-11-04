Денисова получила письмо от Саакашвили: его состояние ухудшается
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова получила письмо от Михаила Саакашвили. Он сообщает о критическом состоянии своего здоровья
Об этом омбудсмен написала в Facebook.
"На 35-й день голодовки Михаил сообщает о неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне", - отметила Денисова.
"Большое спасибо, что не забываете меня. Что касается моего состояния, в последние дни результаты анализов сильно ухудшились, а власть, как Вы наверняка следите, прямо призывает к самоубийству. Да, лидер их фракции сказал, что "если я не умру на 41-й день, то буду смешным", а премьер сказал, что у меня есть конституционное право на самоубийство. Сейчас очень важно еще больше активизировать наших западных союзников, и я в курсе, что Вы работаете в этом направлении", - написал Саакашвили в письме.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Михаил Саакашвили арестован и переведен в тюрьму.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 20 октября консилиум врачей, собранный для оценки состояния Саакашвили, посоветовал его госпитализировать.
- 3 ноября Денисова встретилась с матерью Михаила Саакашвили Гиули Аласанией. Она заявила, что Саакашвили потерял 20 кг веса.
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