Денисова обратилась в Международный комитет Красного креста с просьбой срочно посетить политзаключенных Хараберюшей и способствовать немедленной госпитализации

Об этом сообщает Офис омбудсмена.



"Братья Сергей и Дмитрий Хараберюши, незаконно удерживаемые органами оккупационной администрации РФ в Макеевской исправительной колонии №32, подвергаются жестоким пыткам за свою проукраинскую позицию", - сообщила она.



Сергея и Дмитрия Хараберюшев задержали 18 августа 2017 года по пути на работу - на Донецкий металлургический завод. Их затолкали в микроавтобус и отвезли в "МГБ ДНР". Их избивали и пытали током, требуя признания, что они родственники украинского контрразведчика Александра Хараберюша, погибшего в Мариуполе в 2017 году.



Затем мужчин перевели в "Изоляцию", где устраивали бои на кулаках между задержанными. Сергея Хараберюша закрыли в подвале, а Дмитрия Хараберюша - в камере №8, где заставляли издеваться над другим заложником. Когда украинец не согласился, ему отбили почки.



"Этим пытки не ограничились. В частности, одному из братьев приказали газонокосилкой срезать траву на поле с минными растяжками. Чтобы не взорваться, траву приходилось вырывать руками", - сообщила Людмила Денисова.



Оккупанты 18 мая 2018 года перевели Сергея и Дмитрия Хараберюшев из "Изоляции" в Донецкий СИЗО. На "суде" их обвинили в "шпионаже" и назначили по 11 лет лишения свободы.



Все вышеназванные действия в отношении братьев Хараберюшей являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года", - подчеркнула омбудсмен.



Она обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине с просьбой срочно посетить братьев Хараберюшей, содействовать их немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. Также Людмила Денисова просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи и поднять вопрос об их освобождении по состоянию здоровья.

Напомним, украинского военнопленного Онищука седьмой год удерживают в ОРЛО без связи с семьей и адвокатами.

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