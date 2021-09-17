Денисова: На оккупированных территориях Донбасса произошла вспышка заболеваемости коронавирус

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Получила информацию о росте уровня заболеваемости COVID-19 на временно оккупированной территории Донецкой области. Почти 100% наполненность местных больниц повышает нагрузку на медиков, тем самым усложняя непростые условия, в которых они работают последние полтора года", - сообщила она.

По словам Денисовой, ежедневно на оккупированной территории фиксируют 500-700 случаев заболевания. Большинство госпитализированных не были привиты от COVID-19.

Омбудсман обратилась к международным гуманитарным организациям, которые имеют доступ к временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, сосредоточить внимание на ситуации, а также способствовать максимальной обеспечении местных жителей тестами на определение COVID-19, вакцинами, одобренными ВОЗ, а также медицинскими препаратами и средствами личной защиты.

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