Денисова 27 октября посетит Саакашвили в тюрьме
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 27 октября посетит голодающего в тюрьме экс-президента Грузии Михеила Саакашвили
Об этом Денисова сообщила в Telegram
“Встретилась с адвокатами Саакашвили. Защитники проинформировали меня о состоянии здоровья Михеила на 26-й день голодовки и необходимости оказания квалифицированной медицинской помощи. Завтра (27 октября – ред.) буду иметь возможность лично посетить Саакашвили, узнать состояние здоровья и проверить условия его содержания", - написала Денисова.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Михеил Саакашвили арестован и переведен в тюрьму.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 20 октября консилиум врачей, собранный для оценки состояния Саакашвили, посоветовал его госпитализировать .
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