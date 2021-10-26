Денисова 27 октября посетит Саакашвили в тюрьме

Об этом Денисова сообщила в Telegram

“Встретилась с адвокатами Саакашвили. Защитники проинформировали меня о состоянии здоровья Михеила на 26-й день голодовки и необходимости оказания квалифицированной медицинской помощи. Завтра (27 октября – ред.) буду иметь возможность лично посетить Саакашвили, узнать состояние здоровья и проверить условия его содержания", - написала Денисова.

