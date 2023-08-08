Денисенко о реакции украинцев на идею запретить мужчинам выезд из Украины после войны: 1 млн. поедет к женам, об этом должна быть дискуссия
Исполнительный директор Украинского института будущего, бывший советник главы МВД Вадим Денисенко прокомментировал свою идею ограничить на три года выезд мужчин за границу после завершения войны с Россией
Об этом он рассказал в комментарии НВ .
Профессиональной дискуссии по этой теме сейчас нет, а исследования практически не проводят, утверждает Денисенко. Он назвал Украинский институт будущего едва ли не единственной структурой, которая провела исследование о миграционных настроениях. По его словам, можно говорить о том, что после окончания войны примерно миллион мужчин выедет в Европу.
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"И можно сказать, что есть две вещи, которые нужно понимать: что вернутся из нынешней миграции 50% тех, кто сейчас находится за границей, и с большой долей вероятности можно говорить о том, что по окончании войны примерно 1 млн. мужчин выедет в Европу к своим женам. Вот об этом должна быть дискуссия", - сказал Денисенко.
В то же время о реакции на его сообщение глава Украинского института будущего говорит: это означает, что общество не хочет серьезной дискуссии, а хочет "хайпить, хайтить и за два дня продолжить говорить о чем-то совсем другом".
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Предложение о запрете выезда мужчин за границу после завершения войны - "один из кардинальных вариантов", который не единственный или единственно правильный, считает Денисенко. Он утверждает, что хотел начать дискуссию, однако "все свелось к "сам дурак".
"Но (после войны, - ред.) у нас будет только три опции. Первая - это очень обезлюденная территория под названием Украина, где будет проживать небольшое количество населения. Вторая - мы будем говорить о завозе не менее 2 млн человек из Азии. Третья - тот вариант, который я выразил", – добавляет Денисенко.
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Идея запрета на выезд мужчин за границу после войны на три года
Ранее Денисенко написал в Facebook, что, по его мнению, после войны нужно продлить запрет на выезд мужчин за границу по меньшей мере на три года, "иначе мы просто не сохранимся как нация".
В сети украинцы начали активно реагировать и критиковать такую идею.
В МВД напомнили , что высказывание Денисенко - это личное мнение, а не позиция министерства: "На многочисленные запросы журналистов сообщаю официально: Вадим Денисенко не является советником Министра внутренних дел".
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