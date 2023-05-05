Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram .

"Начинаем работать в Лондоне. Запланирован ряд встреч по укреплению отношений с одним из ключевых наших союзников. С первой леди Украины Еленой Зеленской примем участие в официальных мероприятиях по случаю коронации Его Величества Чарльза ІІІ", - написал он.

"Рассчитываем на усиление всесторонней поддержки Украины и на увеличение санкционного давления на Россию", - добавил глава правительства.

Церемония состоится 6 мая. Чарльз будет коронован вместе со своей супругой, королевой-консорт Камиллой. Великобритания не пригласила на мероприятие лидеров России, Белоруссии и еще 5 стран.