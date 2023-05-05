Денис Шмыгаль и Елена Зеленская прибыли в Лондон на коронацию Чарльза III
Премьер-министр Денис Шмыгаль и первая леди Украины Елена Зеленская 5 мая прибыли в Лондон, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю коронации Чарльза III
Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram .
"Начинаем работать в Лондоне. Запланирован ряд встреч по укреплению отношений с одним из ключевых наших союзников. С первой леди Украины Еленой Зеленской примем участие в официальных мероприятиях по случаю коронации Его Величества Чарльза ІІІ", - написал он.
"Рассчитываем на усиление всесторонней поддержки Украины и на увеличение санкционного давления на Россию", - добавил глава правительства.
Церемония состоится 6 мая. Чарльз будет коронован вместе со своей супругой, королевой-консорт Камиллой. Великобритания не пригласила на мероприятие лидеров России, Белоруссии и еще 5 стран.
- Мать Чарльза, королева Елизавета II, скончалась в сентябре 2022 года на 97-м году жизни.
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