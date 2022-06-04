"Деньги за отмененные рейсы не возвращают". СНБО опроверг самые распространенные фейки об Укрзализныце
В Центре противодействия дезинформации опровергли фейки о движении поездов АО "Укрзализныця". В частности о задержке поездов, отмененных рейсах и попадании ракеты
Об этом сообщает в телеграмме Центр противодействия дезинформации.
"Поезд отменили, деньги сгорели!" - одно из самых распространенных мнений среди украинцев, однако Укрзализныця разрешила возвращать билеты на отмененные из-за войны поезда.
Информация о том, что ракета может поразить поезд во время движения, тоже только провокация. В ЦПД уверяют, что ракеты, запускаемые Россией, летят по заданной траектории, поэтому попасть в движущийся поезд могут лишь с малой вероятностью.
"Поезда ездят, но с задержками. Никто не гарантирует, когда прибудет поезд" – это дезинформация.
Маршруты поездов меняются только из-за боевых действий в определенных регионах Украины. Поезд может опаздывать в случае ракетных обстрелов железнодорожной инфраструктуры. На сайте Укрзализныци размещено актуальное движение поездов.
"Ручное оружие перевозят в пассажирских вагонах, чтобы не знали россияне!" – это еще один фейк. Ведь все предоставленное оружие перевозят в специальных вагонах и по другим маршрутам.
- Укрзализныця расширяет количество пригородных поездов в Kyiv City Express. В частности, 4 июня добавляют четыре поезда по маршруту Тарасовка - Киев Пасс.; Киев Пасс. - Яготин; Киев-Волынский – Барышевка и Яготин – Киев-Волынский.
- Кроме того, Укрзализныця назначает новый поезд Перемышль – Запорожье с 12 июня.
- 8 июня Укрзализныця добавит два поезда из Киева в Житомир.
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