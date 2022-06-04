Об этом сообщает в телеграмме Центр противодействия дезинформации.

"Поезд отменили, деньги сгорели!" - одно из самых распространенных мнений среди украинцев, однако Укрзализныця разрешила возвращать билеты на отмененные из-за войны поезда.



Информация о том, что ракета может поразить поезд во время движения, тоже только провокация. В ЦПД уверяют, что ракеты, запускаемые Россией, летят по заданной траектории, поэтому попасть в движущийся поезд могут лишь с малой вероятностью.



"Поезда ездят, но с задержками. Никто не гарантирует, когда прибудет поезд" – это дезинформация.



Маршруты поездов меняются только из-за боевых действий в определенных регионах Украины. Поезд может опаздывать в случае ракетных обстрелов железнодорожной инфраструктуры. На сайте Укрзализныци размещено актуальное движение поездов.



"Ручное оружие перевозят в пассажирских вагонах, чтобы не знали россияне!" – это еще один фейк. Ведь все предоставленное оружие перевозят в специальных вагонах и по другим маршрутам.