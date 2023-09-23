"Деньги в победу!" В Киеве к протестующим под мэрией вышли депутаты, в Одессе – не вышли

О митинге в столице сообщает Киевский городской совет.

В Киеве уже вторую субботу подряд проходит акция протеста возле здания столичной городской администрации. В этот раз к протестующим вышли депутаты. Они согласились, что поддержка столицей ВСУ, несмотря на бюрократические и политические препятствия, должна и дальше усиливаться.

Фото: hromadske

Как сообщил на встрече с инициативной группой киевлян заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, поддержка городом ВСУ заключается как в выделении средств на закупку дронов, снаряжение, на первоочередные нужды воинских частей, на которые город с февраля 2022 года уже направил более 4,6 млрд грн, да и на другие нужды армии.

Владимир Бондаренко отметил, что более 4,6 млрд грн. Киев уже потратил на безопасность, оборону и обеспечение защитников и их семей с 24 февраля 2022 года. Из них почти 3,5 млрд грн ушло в виде субвенций на вооружение, снаряжение, дроны, технику и другие первоочередные нужды воинских частей города, выполняющих боевые задания на передовой. Более 700 млн грн было потрачено на выплату материальной помощи защитникам и их семьям и 439 млн грн направлено на обеспечение квартирами защитников и их семей.

В частности, Киевсовет на этот год в поддержку военных предусмотрел в общей сложности 5 млрд грн.

Как отметил депутат Киевского городского совета Дмитрий Белоцерковец, участники акции обсудили вопрос законопроекта №10037, который предлагает перенаправить НДФЛ по зарплатам военных из местных бюджетов в государственный бюджет.

"Вместо этого мы предлагаем снять законодательные ограничения, которые запрещают местным властям напрямую делать закупки в интересах военных подразделений" - отметил Дмитрий Белоцерковец.

Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение парламента, однако законодатели его принимать почему-то не спешат, пытаясь забрать у громад налоговые поступления.

Также в эту субботу, 23 сентября, аналогичный митинг уже в третий раз прошел под зданием городской администрации в Одессе. Об этом сообщает Украинская служба информации.

Сообщается, что уже почти месяц по субботам неравнодушные одесситы выходят на Думскую площадь, требуя отменить тендеры, которые они считают неуместными во время войны, и направить бюджетные средства на помощь ВСУ.

Фото: dumskaya

Фото: dumskaya

В этот раз под стены горсовета пришли около полутысячи одесситов. Требования неизменны – "Деньги за ВСУ!" Люди считают, что тратить миллионы на ремонт зданий Киевского райсуда или Театра юного зрителя в то время, когда военным на фронте не хватает самого необходимого — не время.

Ранее городское управление капстроительства провело тендер на реконструкцию здания Киевского суда на улице Варненской, 3Б. Речь идет о строительстве трехэтажной достройки к дому, в котором должны разместиться помещения для конвоированных. Уже определился победитель - фирма "Ремонтно-строительный участок "Одесглавснаб". Компания готова выполнить работы за 106 млн грн. Кроме того, в городе объявлены и другие дорогие тендеры - в частности, на ремонт здания ТЮЗа и закупку декоративных деревьев.

Фото: dumskaya

В отличие от Киева, городская администрация Одессы не вышла пообщаться с обществом.

Депутаты горсовета на заседании бюджетной комиссии так и не смогли отменить самые скандальные торги — по ремонту Киевского райсуда.

Инициатор движения, основатель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова анонсировала следующий митинг на 10:00 среды, 27 сентября, во время сессии городского совета.