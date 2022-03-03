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"Деньги уже ушли в банки": Зеленский заявил, что Украина полностью обеспечит выплаты проиндексированных на 14% пенсий
С первого марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14%
Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский сообщил, что украинцы во всех регионах, обожженных войной, получат от государства все необходимое, ведь гуманитарные грузы уже отправились к ним.
"Специально подчеркиваю для украинцев старшего возраста. Несмотря на войну, мы обеспечиваем полную выплату пенсий. Проиндексированных пенсий. Как это и должно быть по закону. С 1 марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14%. Деньги уже пошли в банки. Все выплаты будут произведены полностью", – рассказал он.
Министр финансов Украины Сергей Марченко добавил, что финансовая система в Украине работает бесперебойно и эффективно, даже в условиях военного времени. Перевыполнение поступлений в госбюджет в феврале составляет 24 млрд. грн.
"Мы выполняем все социальные обязательства. Пенсии, зарплаты, соцвыплаты будут выплачиваться вовремя и в полном объеме. Продолжаем коммуникацию с нашими международными партнерами. Все они едины в поддержке Украины", – замечает он.
- Напомним, президент Владимир Зеленский назвал оккупантов обреченными, а их обстрелы мирных городов Украины – признаком беспомощности.
- Стало также известно, что в районах боевых действий оставшиеся без работы украинцы получат по 6,5 тыс. грн.
- Кроме этого, Зеленский заявил, что Украина требует от России выплатить материальный ущерб за разрушительные действия оккупационных войск.
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