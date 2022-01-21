"Деньги ушли, проданы, спи***ны": "Схемы" обнародовали разговоры назначенного при Зеленском руководителе предприятия Энергоатома о срыве запуска объекта в Чернобыле. В Энергоатоме ответили

Об этом сообщает "Радио Свобода" .



По данным журналистов, 28 декабря 2020 года в Киеве состоялось совещание в офисе компании "Атомпроектинжиниринг" - обособленного подразделения государственной компании НАЭК "Энергоатом", являющейся оператором всех украинских атомных электростанций.



Расследователи получили аудиозапись совещания и, проанализировав его, заявили о высокой вероятности подлинности.



На записи можно услышать голос, похожий на голос генерального директора "Атомпроектинжиниринг" Николая Божко. Руководимое им предприятие, в частности, строит объект на территории Чернобыльской зоны отчуждения.



"Давайте, чтобы с этим разбираться предметно. Можно попросить вас все-таки объективно. Вы же понимаете, что деньги ушли, проданы, спи***ны" (украденные - ред.) и так далее. Нужно находить другие источники финансирования и к тому же их надо как-то узаконить. Как? Мы еще не очень понимаем", - произносит голос, похожий на Божко.



Кроме того, тот же голос говорит о нецелевом использовании средств, чтобы "спасти вас и себя".



"То, что мы сейчас с вами рассчитываем, то есть это вот здесь, и как я их буду закрывать потом, я еще не знаю. Мне нужно было вас спасать и спасать себя, и поэтому там мы пошли на реальные нарушения. Мы заплатили вам деньги нецелевые. До первой проверки", - говорит похожий на Божко голос.



Также на записи можно услышать голоса еще нескольких человек. По данным журналистов, это лица, имеющие непосредственное отношение к этому строительству: заместитель Божка по производству Ирина Митичкина, заместитель директора ООО БК "Укрстроймонтаж" (долгое время было главным подрядчиком строительства) Николай Годван, директор субподрядчика строительства ЧАО "Укрэнергомонтаж" Михаил Бородавко, директор другого субподрядчика – корпорации "Укратомприбор" Валерий Петренко.



"Никто топить никого не будет. Там, где можно вытаскивать, будем помогать вытаскивать", - говорит голос, похожий на Божко.



Участники совещания обсудили вопросы государственных денег, которые уже пошли на строительство объекта.



"Нам нужно найти будет вариант, как мы и откуда будем перекрывать", - заключает похожий на Божко голос.



Журналисты отмечают, что после прихода к власти команды Владимира Зеленского главой Энергоатома в 2020 году был назначен Петр Котин, ранее руководивший Запорожской АЭС.



Работы на объекте Энергоатома новое руководство взялось завершить до конца сентября 2020 года, а выполнить эту задачу поручили новому руководителю "Атомпроектинжиниринг" (подразделению Энергоатома, выступающему заказчиком работ) Николаю Божко.



"Нам вашей крови не надо… Нам нужно найти вариант, как мы закроем эти все вопросы максимально законно. Все, что мы не можем закрыть по закону, мы будем выносить на суды и на все остальное. Если есть самый маленький способ закрыть вопросы, мы Будем закрывать его с вами. Будем напрягаться и закрывать", - говорит на записи голос, похожий на Божко.



По данным журналистов, в конце декабря 2021 года в кабинете Божко с участием ближайших сотрудников и подрядчиков объекта состоялся разговор о расходах на хранилище:



– 330 тыс. евро, – сказал заместитель директора Укрстроймонтажа Николай Годван.



– 400, – ответил директор Укрэнергомонтажа Михаил Бородавко.



– Заводская цена, – сказал Годван.



– Ну, что-то там «прикурили», – сказал Божко.



– Ну пусть будет 400, – ответил Годван.



– Плюс перевозки, – добавил Бородавко.



– Ок. Пусть будет 400. Уговорили. 400, – сказал Годван.



Журналисты отмечают, что новую закупку, о которой упоминает голос, похожий на Божко, "Атомпроектинжиниринг" провел без тендера и публично эту информацию руководство не разглашает. 9 декабря 2020 был подписан контракт о 422 млн грн на достройку хранилища.



По данным расследователей: нового подрядчика на стратегический объект выбирали следующим образом: 4 декабря 2020 года госпредприятие самостоятельно направило трем избранным по собственному усмотрению частным компаниям предложения завершить строительство хранилища отработанного ядерного топлива, а менее чем за неделю заключило договор с одной из них - фирмой ООО "БК КБР".



7 декабря, до заключения контракта более 420 млн, тогдашний вице-президент НАЭК "Энергоатом", а ныне - министр энергетики Герман Галущенко утвердил запрос на авансовый платеж в 210 млн грн именно для этой компании.



Журналисты спросили у министра Галущенко о привлечении подрядчика без проведения открытого тендера.



"Надо посмотреть, это же формальность, мы авансирование даем на важные работы и это не только этот, там много таких авансировок. Я даже названия не знаю этой компании, я знаю, что точно это же какие-то процедуры были и как раз речь шла о том, что нужно быстро это делать", - ответил Галущенко.



Руководитель Энергоатома Петр Котин, когда расследователи пытались задать ему вопросы, скрылся от съемочной группы "Схем".



Расследователи не нашли информации о том, что ООО "БК КБР" имело опыт работ на объектах ядерной инфраструктуры, однако обнаружили ее другие государственные подряды – для Госспецсвязи, Службы внешней разведки и киевского офиса ДБР. В настоящее время компания строит вольеры для животных в Киевском зоопарке. Также эта фирма ремонтировала мансарду одного из построек Верховного суда.



"Но - ни одного упоминания о работах на ядерных объектах", - отмечают "Схемы".



По данным журналистов, созданной в 2016 году киевской компанией "КБР" управляет и единолично владеет киевлянин Дмитрий Нестерук.



Он объяснил "Схемам", что хотя централизованное хранилище – нестандартный объект, строительные работы там ведутся типичные, в которых его персонал имеет опыт и допуск к разным степеням секретности.



"Получается, что еще в декабре 2020-го "Энергоатом" объявил, что объект готов почти на 100% и уже в мае 2021-го начнет принимать отработанное ядерное топливо. Но в том же декабре государственная компания подписывает непубличный контракт на 422 миллиона гривен" на продолжение работ, которые покупают, за сколько, смета расходов - тоже непубличные, поэтому общественность и журналисты их не видят и не могут проконтролировать", - отмечают журналисты.



Кроме того, расследователи выяснили, что пока сдачу объекта откладывали, Энергоатом продолжал перечислять государственные деньги частной компании ООО "БК КБР", не ограничиваясь законтрактованными более 420 млн. грн.



"Схемы" заявили, что посредством источников в налоговых органах получили доступ к финансовым операциям компании ООО "БК КБР" и обнаружили, что до конца 2021 года частная компания получила от Энергоатома на строительство хранилища уже 1 млрд 145 млн грн.



Руководитель Энергоатома Петр Котин и участники указанных совещаний отказались предоставить журналистам объяснения по приведенным операциям.



"Несмотря на отказ должностных лиц Энергоатома комментировать изложенные в сюжете факты, редакция направила им письменные запросы и готова обнародовать их позицию - вместе с позицией других упомянутых в сюжете лиц, как только она поступит", - отметили журналисты.



Редакция "Схем" также обратилась за комментарием о ходе строительства в Международное агентство по атомной энергии и главному кредитору объекта - Bank of America.

Впоследствии в Энергоатоме прокомментировали расследование.

"Благодарим журналистов программы "Схемы" за внимание, которое уделяется реализации крайне важного для Украины проекта – строительству Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне. Однако в последней программе, к сожалению, был допущен ряд неточностей и манипуляций, искажающих реальный состояние дел. Также в материалах журналистов не упоминаются настоящие причины задержки с вводом в эксплуатацию уже построенного ЦХОЯТ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главная по этим причинам – невыполнение бывшим генеральным подрядчиком компанией Укрбудмонтаж обязательств по контракту на строительство хранилища. Этот контракт был подписан в 2017 году на сумму 1,4 млрд. грн.

"После кадровых изменений в Энергоатоме в 2020 г. была проведена тщательная проверка условий и состояния выполнения работ по контракту и установлены многочисленные нарушения, в частности, по сметной стоимости, качеству и объему выполненных работ. По результатам, заказчиком строительства ОП "Атомпроектинжиниринг" было передано все материалы в правоохранительные органы, подан иск в суд и выиграно дело о возвращении компанией Укрстроймонтаж в пользу Энергоатома 100 млн грн ранее перечисленного авансового платежа", - говорится в сообщении.

По данным материалам НАБУ открыло уголовные производства и объявило подозрения бывшим сотрудникам ОП "Атомпроектинжиниринг". Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об избрании мер. Досудебное расследование продолжается.

В Энергоатоме отметили, что в июле 2020 года договор с Укрстроймонтажом был расторгнут. Также по обращению ОП "Атомпроектинжиниринг". ГП "Укргосстройэкспертиза" провела государственную экспертизу проекта, установившую еще большее несоответствие уплаченных средств и фактически выполненных работ, факты кражи, производственного брака, нарушений и т.д. Также Государственная экспертиза установила стоимость невыполненных работ, за которые были оплачены и обязательно нужно завершить, и работ, которые еще необходимо выполнить по проекту, в частности, по физической защите объекта. Следовательно, согласно данным Государственной экспертизы, была сформирована новая смета строительства хранилища.

"С целью компенсации убытков и дополнительных расходов, ОП "Атомпроектинжиниринг" подготовило еще один судебный иск к бывшему подрядчику Укрстроймонтаж на сумму около 120 млн грн. Учитывая стратегическую важность Централизованного хранилища, недопустимость бракованных и некачественных составляющих при его сооружении 200 млн долларов США за счет прекращения вывоза отработанного ядерного топлива в РФ, было принято решение в кратчайшие сроки принять все возможные меры для срочного завершения строительства хранилища и ввод его в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заключенный в декабре 2020 года договор с новым подрядчиком компанией ООО "БК КБР" в соответствии с проектом строительства и действующим законодательством Украины является секретным документом, поскольку указанные в нем работы содержат меры по физической защите и радиационной безопасности. Все платежи, в том числе авансовые, по этому договору осуществлялись ОП "Атомпроектинжиниринг" в соответствии с действующим законодательством и установленными в ГП "НАЭК "Энергоатом" процедур.

"По состоянию на сегодняшний день строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива полностью завершено, получен сертификат ГАСИ по готовности объекта к эксплуатации. Готовность ЦХОЯТ была продемонстрирована многочисленным представителям СМИ, которые неоднократно посещали Централизованное хранилище. Сейчас на ЦСХЯП рассматриваются Государственной инспекцией ядерного регулирования на предмет выдачи необходимой разрешительной документации. Ожидается, что три контейнера с отработанным ядерным топливом из Южно-Украинской АЭС будут доставлены на ЦХОЯТ в третьей декаде апреля текущего года", - говорится в сообщении.



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