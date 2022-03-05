Деньги по продаже нефти и газа РФ в ЕС должны идти на гуманитарную помощь Украине – Центр оборонных реформ
Для этого должен быть создан специальный расчетный счет под наблюдением ООН
Об этом заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которые ведет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина – НАТО, Александр В. Данилюк, сообщает Еспресо.TV.
"Очевидно, те санкции, которые уже были применены, не способны остановить РФ. Необходимо вводить режим "нефть и газ в обмен на медикаменты и пищевые продукты". Именно углеводороды и их экспорт являются одними из ключевых источников наполнения российского бюджета в условиях войны. В случае с российской нефтью может быть введено эмбарго, но отказаться от российского газа в Европе технически непросто, поэтому оптимальный инструмент – это ограничить возможности использовать доходы от их продажи", - заявил он.
"Должен быть создан специальный счет под надзором ООН, который сможет быть использован исключительно в гуманитарных целях – закупка пищевых продуктов, медикаментов и т.д. И ни при каких условиях этот счет и средства не могут быть использованы для закупок военных технологий или проведения каких-либо других расчетов", - подытожил Александр Данилюк.
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