Деньги по продаже нефти и газа РФ в ЕС должны идти на гуманитарную помощь Украине – Центр оборонных реформ

Об этом заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которые ведет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина – НАТО, Александр В. Данилюк, сообщает Еспресо.TV.

"Очевидно, те санкции, которые уже были применены, не способны остановить РФ. Необходимо вводить режим "нефть и газ в обмен на медикаменты и пищевые продукты". Именно углеводороды и их экспорт являются одними из ключевых источников наполнения российского бюджета в условиях войны. В случае с российской нефтью может быть введено эмбарго, но отказаться от российского газа в Европе технически непросто, поэтому оптимальный инструмент – это ограничить возможности использовать доходы от их продажи", - заявил он.

"Должен быть создан специальный счет под надзором ООН, который сможет быть использован исключительно в гуманитарных целях – закупка пищевых продуктов, медикаментов и т.д. И ни при каких условиях этот счет и средства не могут быть использованы для закупок военных технологий или проведения каких-либо других расчетов", - подытожил Александр Данилюк.



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