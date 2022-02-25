Деньги с "е-Поддержки" теперь можно перевести в фонд "Вернись живым" в поддержку защитников, - Минцифры

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.



Средства можно перевести через Portmone - всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который у вас есть на банковской карте "е-Поддержки". Сделать это можно по ссылке.



"В очень непростое для нас время важно поддерживать тех, кто с оружием в руках защищает Украину от российских войск", - написал Федоров.



Взносы украинцев на нужды армии бьют рекорды.



Только 23 февраля собрали 20,5 млн грн в помощь украинской армии через фонд "Повернись живым".



"За сутки собрали больше средств, чем за весь год", - заметил министр.



Также можно перевести средства через "е-Поддержку", если у вас есть карта Монобанка, ПриватБанка или Альфа-Банка.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины смогли отразить наступление российских войск в направлении и на подходе к Чернигову, вражеская техника отступила.