Об этом сказал в интервью YouTube-каналу Эспрессо телеведущий, военный и эссеист Павел Казарин.

"Те деньги, которые мы получили из Запада, мы все равно не сможем направить на оборонные нужды. Поэтому то, что некоторые проекты делают за эти донорские деньги, меня действительно не очень беспокоит. А то, что иногда местные бюджеты тратят деньги на, скажем да, не очень обязательные вещи типа барабанов в бомбоубежищах, - это нужно было бы изменить", - отметил он.

Откуда поступают деньги на безопасность и оборону и невоенные нужды в Украине

Согласно информации Минфина, за первые шесть месяцев 2023 года больше всего средств из госбюджета направлено на военные нужды. В частности, из 1408,3 млрд грн общей суммы расходов на денежное содержание военных потратили 441,9 млрд грн, в поддержку ВСУ – 230,3 млрд грн. При этом доходы госбюджета за полгода составляли чуть менее 870 млрд грн. То есть на финансирование войска тратится львиная доля бюджетных средств.

Что касается финансовой поддержки отраслей, не связанных с безопасностью и обороной, то деньги на эти сферы фактически уже второй год поступают от международных партнеров. Это помощь в виде кредитов и грантов и условием ее использования является то, что эти средства нельзя использовать на военные нужды.

Так, в 2022 году через целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" иностранные партнеры предоставили Украине 495 млрд грн. Целью проекта является частичная компенсация расходов госбюджета, в том числе социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны. То есть, это финансирование пенсий, зарплат бюджетникам, различных видов социальной помощи, субсидий и т.д.

Как отметил недавно министр финансов Украины Сергей Марченко, в целом, есть обязательства от доноров предоставить до 42,5 млрд долларов США макрофинансовой поддержки в 2023 году для финансирования дефицита госбюджета Украины.

Местные бюджеты и средства на оборону государства

По данным Минфина, за первое полугодие 2023 года поступления в местные бюджеты выросли на 42,5 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Благодаря этому, в частности, органы местного самоуправления могут обеспечивать финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.

Впрочем, Бюджетный кодекс Украины и закон о местном самоуправлении запрещают осуществлять из местных бюджетов закупки, связанные с обороной государства. В данной сфере органы местного самоуправления осуществлять расходы только на территориальную оборону.

В то же время, в обществе все острее возникают дискуссии относительно целесообразности, рациональности и прозрачности использования средств местных бюджетов на те или иные нужды, не связанные с финансированием армии. А именно относительно необходимости барабанов в укрытиях.

Барабаны для убежищ в Киеве и миллионы на укрытия в Закарпатье

Одним из громче обсуждаемых случаев нецелесообразного расходования средств из местных бюджетов стала закупка кожаных барабанов для укрытия.

14 июня стало известно, что в Киеве управление образования закупило в укрытие барабаны за 900 тыс. грн. После огласки глава Днепровской РГА Павел Бабий заявил, что инициировали служебное расследование относительно целесообразности приобретения барабанов для обустройства укрытий. Следовательно договор на закупку музыкальных инструментов расторгли.

Не меньшую огласку получил случай со средствами на еще одно укрытие. На этот раз – в детском лагере на Закарпатье. 19 июля стало известно, что Шевченковская РГА Киева $400 тыс. строит укрытие в детском лагере "Очарованная долина" в Хустском районе Закарпатской области. Ранее для лагеря купили элитный микроавтобус за 2 миллиона гривен.