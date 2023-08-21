По данным ЦПК, дебиторская задолженность Минобороны - это средства, уплаченные за товары, которые не были поставлены поставщиками - выросла до 36 миллиардов гривен.

Цифры просроченной задолженности настолько велики, что с января Министерство начало судиться с поставщиками. Таким образом, Украинская правда нашла данные об исках в государственные компании "Укрспецэкспорт", его дочернюю специализированную внешнеторговую фирму "Прогресс" и тоже государственный "Спецтехноэкспорт". А также иск к созданной для приведения закупок к натовским стандартам ГП "Агентство оборонных закупок", которое в результате оказалось должником перед МО и ответчиком перед ним в суде.

Общая сумма исков по просроченным контрактам, которые журналисты обнаружили в реестре – 8,9 миллиарда гривен.

Чуть позже журналисты УП также опубликовали информацию о еще одной компании-должнике. Оказалось, что никому не известная частная компания "Львовский арсенал" получила от Минобороны не только контракт на 1,4 миллиарда гривен на поставку крупной партии минометных выстрелов 120 мм и 82 мм, но и подписку почти в 100%.

В результате компания просрочила контракт и не передала ВСУ ни одну мину. Как выяснилось, у компании даже не было экспортной лицензии от страны, где находились боеприпасы.

К сожалению, история о "Львовском арсенале" не самая шокирующая.

19 апреля 2023 года в Хозяйственный суд города Киева поступило исковое заявление Министерства обороны к государственной компании "Укрспецэкспорт" о взыскании 27 086 063,15 грн.

Согласно судебному определению, "Укрспецэкспорт" должно было поставить для Минобороны оружие на общую сумму 58.723.341,40 грн.

Министерство сейчас оспаривает непоставку в количестве 3500 штук мин из Судана по цене 550 долларов за штуку.

Для выполнения условий контракта в июне прошлого года компания получила 97% подписки, то есть 57.755.000,00 грн. Насколько известно автору, почти все импортеры получают 97% подписки, как это произошло в случае "Львовского арсенала" и "Укрспецэкспорта". Главным условием такой подписки является очень быстрая поставка.

Поставка должна быть осуществлена не позднее 15 июня 2022 года, но ответчик поставил продукцию частично, а именно на сумму 36.322.497,20 грн.

Значительно более интересные детали есть в отчете Госаудитслужбы.

Там указано, что из-за включения ГК "Укрспецэкспорт" в калькуляцию определения цены изделий прибыли и ее согласования Минобороны договорная стоимость товаров по контракту № 403/1/22/146 завышена на общую сумму 1688254,33 гривны. Это те же 3% "агентских" от стоимости внешнеэкономического контракта, за которые сейчас идет спор между МО и Госаудитслужбой.

Но это не хуже всего – в аудите проанализированы сверки копий таможенных деклараций (Львовская таможня) на ввоз на территорию Украины 120 мм минометные мины ММУ03 в количестве 3500 штук.

ГК "Укрспецэкспорт" письмом от 11.08.2022 № ШЕ-20.2-5072 проинформировала Департамент вооружения, что во исполнение контракта №403/1/22/146 поставлено 120 мм минометных мин ММУОЗ (дополнительная маркировка на мини НЕ-8 .

"Этим письмом ГК "Укрспецэкспорт" обратилась с просьбой оперативно решить вопрос о переводе воинской частью (удалено редакцией) с учета "МТД" в учет "Закупка" 120 мм минометных мин ММУЗ в количестве 1330 шт. для документального закрытия поставки товара (оформления) актов приемки передачи, уведомления подтверждения, расходные накладные) и погашение дебиторской задолженности по указанному контракту.

Помимо этого, письмом проинформировано, что 120 мм минометная мина ММУ03 (дополнительная маркировка на мини НЕ-843В) является продукцией, производимой государственной корпорацией - Military Industry Corporation и поставляется только ДК "Укрспецэкспорт" в рамках государственных контрактов", - говорится в аудите.

Если вы не поняли хитрый набор слов официальных документов, то говорится, что "Укрспецэкспорт" фактически просит признать мины (1330 штук), полученные в качестве международной технической помощи, их поставки по контракту. Ибо эта военная часть вроде бы их ошибочно неправильно приняла на учет. Но военная часть, проанализировав все документы, отказалась это делать.

"Военное имущество, которое якобы неправильно учтено как международная техническая помощь и зашедшее имущество, согласно государственному контракту №403/1/22/146, имеют разногласия в датах поставки, количествах поставленного имущества и номерных знаках автомобилей, которыми была осуществлена поставка. из приведенного, командование воинской части сообщает, что оснований полагать, что 12.05.2022 поставленное имущество во исполнение контракта №403/1/22/146 нет", - говорится в отчете ГАСУ.

То есть компания так и осталась должна Минобороны поставку 1330 мин

"В нарушение подпункта 1 пункта 7.2 контракта № 403/1/22/146, части первой статьи 230 Хозяйственного кодекса Украины, ГК "Укрспецэкспорт" не уплатила Минобороны пеню и штраф (расчетно на 01.03.2023) на сумму 5645014, этом Министерство не потребовало уплаты штрафных санкций за хозяйственное правонарушение, как это предусмотрено частью третьей статьи 232 Хозяйственного кодекса Украины", - сказано в отчете ГАСУ.

Так что компания не выполнила за год контракт и не ставила больше тысячи мин. Далее попыталась выдать за свои мины, предоставленные в рамках МТД. Не вышло. Дело в суде

Еще 30 сентября 2022 года расследованием данного дела занимается ДБР. Номер производства №62022000000000783. Это можно увидеть в определениях суда.

Возможно, скоро мы увидим результаты расследования по государственной компании, особенно учитывая, что 27 июля 2022 года министр Алексей Резников уволил руководителя "Укрспецэкспорта" Вадима Ноздрю и Спецтехноэкспорта Евгения Ларина.

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Об авторе. Павел Капко, журналист

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