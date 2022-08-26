"Деньги не в приоритете": гендиректор Baykar о том, намерен ли продавать России беспилотники Bayrkatar TB2

Об этом сказал генеральный директор Baykar Халук Байрактар в интервью BBC.

"Ничто не омрачит наше сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена, наша позиция на этот счет ясна", - заявил он.

Гендиректор компании отметил, что деньги не являются приоритетом для Baykar, и отметил, что речи о передаче БпЛА РФ "не может быть".

8 августа производитель "Байрактара" приобрел земельный участок для строительства завода в Украине. Посол Украины в Турции Василий Боднар подчеркнул, что это решение не только политическое, но и практичное, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять компоненты украинского производства.

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