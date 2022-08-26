"Деньги не в приоритете": гендиректор Baykar о том, намерен ли продавать России беспилотники Bayrkatar TB2
Турецкая компания Baykar не собирается продавать России беспилотники Bayrkatar TB2 и подчеркивает, что деньги не являются приоритетом для нее
Об этом сказал генеральный директор Baykar Халук Байрактар в интервью BBC.
"Ничто не омрачит наше сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена, наша позиция на этот счет ясна", - заявил он.
Гендиректор компании отметил, что деньги не являются приоритетом для Baykar, и отметил, что речи о передаче БпЛА РФ "не может быть".
- 8 августа производитель "Байрактара" приобрел земельный участок для строительства завода в Украине. Посол Украины в Турции Василий Боднар подчеркнул, что это решение не только политическое, но и практичное, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять компоненты украинского производства.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.3
-
EUR
Покупка 39.43Продажа 40.44
- Актуальное
- Важное