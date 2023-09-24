"Деньги на ВСУ": в Запорожье горожане вышли на митинг с требованием направить бюджетные средства на нужды военных
Сегодня, 24 сентября, в Запорожье около 200 человек вышли на мирный митинг. С флагами и плакатами они прошли по центральному проспекту города. Главное требование – перераспределение бюджетных средств на нужды армии
Об этом сообщает Суспільне.
По словам главы оргкомитета митинга Богдана Загорулько, участники мероприятия предлагают местным властям подписать меморандум о сотрудничестве. Его положения очень просты: предоставить отчеты об израсходованных бюджетных средствах на ВСУ с 24 февраля 2022 года, перенаправить средства из депутатских фондов на закупку 200 дронов бригадам на Запорожском направлении. На следующий год заложить не менее 10% на нужды военных. Упразднить тендеры, касающиеся благоустройства города.
Также горожане выступают против проекта Закона #10037, который забирает местный бюджет на обороноспособность и централизует средства в Киеве.
По словам соорганизатора митинга Анастасии Кононенко, по мнению митингующих, тратить бюджетные деньги на благоустройство города пока нецелесообразно.
"Мы требуем не тратить деньги на перекладывание плитки и создание новых коммунальных учреждений. Мы требуем перенаправить деньги на обеспечение военных нужд"
Участник митинга волонтер Сергей Малышев, который вместе с командой медицинских волонтеров занимается поставкой тактической медицины, лекарств и медикаментов для нужд госпиталей, говорит: к ним обращаются батальоны, работающие на Запорожском направлении:
"Им нужны турникеты, бандажи, гемостатические материалы. Мы не можем удовлетворить все потребности из-за нехватки средств. Поэтому мы вышли на митинг, чтобы мы перестали класть плитку по 800 гривен за м², а покупали тактическую медицину, которая защитит и сохранит жизнь нашим ребятам" .
Врач и волонтер Ольга Гайдаш, которая тоже пришла на митинг, рассказала, что с 24 февраля занимается помощью для военных:
"Даже учитывая, что волонтеры собирают донаты, мы не можем помочь в полном объеме. Сейчас пойдет сезон простуд. А эти препараты никто не выдает военным. Поэтому это ложится на плечи волонтеров".
К участникам митинга представители власти не вышли. В пресс-службе Запорожского городского совета сообщили, что сегодня не будут комментировать свою позицию.
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В субботу, 16 сентября 2023 года, под зданиями городских администраций Киева и Одессы собрались протестующие с требованиями к власти заложить в бюджет средства на нужды армии, а не на "новейшую плитку и наилучшие клумбы". Участники акций обещают, что не прекратят их, пока власти не пересмотрят свою позицию.
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На следующей неделе аналогичный митинг повторился в Киеве уже во второй раз, в Одессе - в третий раз. Под зданиями городских администраций собрались протестующие с требованиями к власти заложить в бюджет средства на нужды армии. Но только в столице депутаты отреагировали на митинг.
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