"Деньги на ВСУ!" У входа в мэрии Киева и Одессы прошли митинги против чрезмерных расходов на тротуары
В субботу, 16 сентября 2023 года, под зданиями городских администраций Киева и Одессы собрались протестующие с требованиями к власти заложить в бюджет средства на нужды армии, а не на "новейшие тротуары и наилучшие клумбы"
О митинге в Киеве информирует hromadske.
Организаторы анонсировали эту акцию накануне, 11 сентября. Они привязали митинг к голосованию Киевсовета за бюджет на 2024 год, которое планируется провести в октябре.Более 100 активных митингующих вышли к зданию с плакатами с призывами "Турникеты и дроны, а не стадионы", "Плачу налоги на победу, а не мостовую", "Ремонт подождет", ""Нема сечі" терпеть эту коррупцию".
Участники акции протеста выкрикивали: "Деньги на ВСУ!"
Кроме того, один из активистов в знак протеста решил разлить красную краску на табличку "КГГА". Он написал в соцсети, что его задержали и вручили два административных протокола.
В этот же день аналогичный митинг прошел под зданием городской администрации в Одессе. Об этом сообщает "Думская".
Отмечается, что для участия в митинге собралось около тысячи горожан.
Одесситы пели гимн Украины, скандировали "Все для победы", "Деньги на ВСУ - жизнь военных" и "Общественный контроль бюджетных расходов", а также, опустившись на колени, почтили память погибших на фронте защитников Украины минутой молчания.
Фото: dumskaya
Фото: dumskayaИнициатор протеста — известная волонтер Екатерина Ножевникова, которая первой вышла на одиночный пикет из-за объявления тендера на ремонт Киевского суда за 31 млн гривен, призвала участников мероприятия не поддаваться на действия возможных провокаторов, которые могут попытаться испортить главную идею протеста — отменить тендеры, что не ко времени.
Фото: dumskaya
"Я понимаю, что власти мы не очень нравимся, потому что деньги любят тишину, а мы здесь с вами устроили шум, — отметила Екатерина Ножевникова. — Мы не собираемся менять власть. Сейчас война, и об этом вообще речь не идет. Мы здесь, чтобы напомнить этим властям, что от их действий и от того, на что они тратят каждую копейку, зависит жизнь наших защитников. Я думаю, что когда рядом с тобой танк, а у тебя в руке елка, это не сильно поможет".
Участники акций обещают, что не прекратят их, пока власти не пересмотрят свою позицию. Сейчас миллионные тендеры на ненужные во время войны вещи продолжают объявлять, а все необходимое для защитников закупают волонтеры, родственники военных и все неравнодушные, которые донатят порой последние деньги на победу Украины, считают одесситы.
- В июне директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КМДА получил подозрение в растрате бюджетных средств, направленных на строительство водопровода и тротуаров.
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