Деньги на пенсии, зарплаты работников гражданской защиты и медуслуги: в Госбюджет Украины поступил грант в $2 млрд от США
В Государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 млрд дол. США из Целевого фонда Всемирного банка
Об этом сообщили в telgram-канале Министерства финансов Украины.
Отмечается, что это уже второй транш по гранту в размере 4,5 млрд дол. США. Денежные средства предоставлены Соединенными Штатами Америки через Целевой фонд Всемирного банка, в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".
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"С первых дней преступного вторжения РФ в Украину, Соединенные Штаты поддерживают нас на всех возможных направлениях, в том числе оказывая финансовую помощь для госбюджета в форме грантов. Такая помощь чрезвычайно важна, ведь не только позволяет сохранить возможность вовремя и в полном объеме осуществлять приоритетные". социальные платежи, а еще не увеличивает дальнейшую долговую нагрузку на госбюджет", - отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.
- 9 декабря сообщалось, что Норвегия выделит Украине $100 млн на восстановление поврежденной войной инфраструктуры. Тогда же сообщили, что Эстония отправила еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием для Украины. Минэнерго также отчитывалось, что Франция передала Украине 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона.
- 10 декабря пресс-служба Совета ЕС отчитывалась , что учреждение достигло соглашения о пакете законодательных актов, который позволит оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро.
- 19 декабря стало известно, что Нидерланды оказали Украине военную помощь почти в 1 млрд евро.
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