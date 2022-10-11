Об этом она рассказала в эфире телеканала Эспрессо.

"Мне кажется, что мы не только должны просить у мира максимальной помощи, но и, например, сегодня взять и вернуться к рассмотрению того Бюджета, который был принят на прошлой неделе Верховной Радой Украины", - сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Нардеп считает необходимым направить выделенные на дороги 90 млрд грн на противовоздушную оборону и энергетику Украины.

"Те 90 млрд грн, которые были выделены на дороги, перепрофилировать на две компоненты: на системы ПВО и на помощь энергетической сфере Украины для того, чтобы мы смогли выстоять эффективно эту зиму, которую Россия хочет для нас сделать максимально изнурительной и максимально плохой для людей, для их семей, для невозможности функционирования остатков экономики Украины", - добавила она.

В проект государственного бюджета внесены средства на строительство веток метрополитена в Харькове и Днепре, есть вопросы, насколько качественно могут быть освоены эти средства в условиях войны.

После трех часов обсуждения правок 7 октября Верховная Рада Украины приняла проект Государственного бюджета Украины на 2023 год.

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