Деньги МВФ следовало бы использовать на мероприятия по энергоэффективности, - экономист Кушнирук

Такую позицию глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук высказал в программе Большой эфир Василия Зимы на телеканале "Эспрессо".

"Сейчас эти средства используют на погашение зовшнишних долгов и закрытие дыр. Хотя я убежден, что эти средства нужно рассматривать как отдельный финансовый ресурс, который нужно было бы использовать целевым образом ", - сказал Кушнирук.

Он предложил вариант, который считает оптимальным.

"Наиболее эффективно - на мероприятия по энергосбережению. Просто взять одну программу, замену устаревших газовых котлов у населения. У нас 7500000 домохозяйств имеют газовые котлы, из них где-то 6 млн имеют старые котлы, которым по 30-40 лет, они крайне неэффективны. Мы теряем миллиарды кубов газа. По моим оценкам, мы можем сэкономить до 3 млрд кубов газа прямо на реализации этой программы ", - добавил экономист.

3 августа Международный валютный фонд утвердил выделение $ 2700000000 для Украины. Согласно сообщению, решение о распределении СДР на сумму $ 650 млрд в рамках помощи в восстановлении мировой экономики , пострадавшей в результате пандемии коронавируса, принял Совет директоров МВФ.

Украины 23 августа получила 1900000000 СДР (специальные права заимствования) или около $ 2700000000, сообщила первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в Facebook.