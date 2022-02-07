"Деньги, которые появляются в бюджете, выделяют сразу на дороги": Рудик назвала коррупцию на строительстве дорог теневым финджерелом "Слуги народа"

Об этом она заявила в программе "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV.



"Этот вопрос приоритетов. Они у президента очень четкие - все, на что можно наклеить надпись "Сделано при поддержке президента Украины". Мы, как партия, поддерживаем инфраструктурные проекты, но у них приоритетизированы и в стране, в которой идет война, когда мы ожидаем деэскалации с каждым днем эскалации от Путина, приоритетом должна быть оборона", - считает Рудык.



По ее словам, главной целью программы "Большое Строительство" не является обновление инфраструктуры.



"То, с какой скоростью, деньги, которые появляются в госбюджете, выделяются сразу на дороги - показывает нам, что все журналистские расследования по тому, какая коррупция на строительстве этих дорог, каким образом потом финансируется черная касса партии "Слуга Народа". Я тогда понимаю, что это происходит не ради того, чтобы что-нибудь хорошее построить в Украине, а чтобы подготовиться к следующим выборам", - подытожила лидер "Голоса",

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