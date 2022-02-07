Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество "Деньги, которые появляются в бюджете, выделяют сразу на дороги": Рудик назвала коррупцию на строительстве дорог теневым финджерелом "Слуги народа"

"Деньги, которые появляются в бюджете, выделяют сразу на дороги": Рудик назвала коррупцию на строительстве дорог теневым финджерелом "Слуги народа"

7 февраля, 2022 понедельник
23:11
Общество

Руководитель партии "Голос" Кира Рудык считает, что у президента Владимира Зеленского неправильные приоритеты во внутренней политике

Об этом она заявила в программе "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV.

"Этот вопрос приоритетов. Они у президента очень четкие - все, на что можно наклеить надпись "Сделано при поддержке президента Украины". Мы, как партия, поддерживаем инфраструктурные проекты, но у них приоритетизированы и в стране, в которой идет война, когда мы ожидаем деэскалации с каждым днем эскалации от Путина, приоритетом должна быть оборона", - считает Рудык.

По ее словам, главной целью программы "Большое Строительство" не является обновление инфраструктуры.

"То, с какой скоростью, деньги, которые появляются в госбюджете, выделяются сразу на дороги - показывает нам, что все журналистские расследования по тому, какая коррупция на строительстве этих дорог, каким образом потом финансируется черная касса партии "Слуга Народа". Я тогда понимаю, что это происходит не ради того, чтобы что-нибудь хорошее построить в Украине, а чтобы подготовиться к следующим выборам", - подытожила лидер "Голоса",

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Голос
Читайте также:
5 февраля, 2022 суббота
Виталий Портников обратился к украинцам: "Мне стыдно не за Зеленского, а за нас с вами"
4 февраля, 2022 пятница
Верховный Суд заявил об исчезновении 68 автомобилей на сумму свыше 12 млн грн
6 февраля, 2022 воскресенье
Российские отставники во главе с генералом Ивашовым требуют от Путина не воевать с Украиной и уходить в отставку
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.79
    Покупка 27.79
    Продажа 28.12
  • EUR
    Покупка 31.71
    Продажа 32.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
7 февраля
22:59
Вакцинация в Украине
В Украине уже 75 тыс. подростков прошли полную вакцинацию против COVID-19
22:49
посольство США
США отправили в Европу миссию для координации санкций против РФ
22:27
Оксана Маркарова
Политическое сдерживание, санкции, оборонное усиление: Маркарова рассказала о совместном противодействии Украины и Западу агрессии РФ
22:26
Эксклюзив
"Функция гаранта Конституции местами провисает": аналитик об отмене встречи Зеленского с Бербок
21:59
Эксклюзив
Работа украинской энергосистемы в изолированном режиме может угрожать энергетической безопасности, – эксперт
21:47
Энтони Блинкен
Блинкен предположил готовность Украины "двигаться вперед" относительно особого статуса ОРДЛО
21:20
Исполнительная власть сможет проводить общественные опросы через "Дия": Кабмин утвердил порядок
21:09
Эксклюзив
Западные партнеры настроены искать компромисс с РФ и видят в воплощении Минских соглашений единственный путь деэскалации, - эксперт
21:07
Эксклюзив
Рост цен в Украине провоцирует глобальная инфляция, – эксперт
20:58
Инфографика
Олимпиада-2022: За кого украинцам болеть в четвертый день Игр в Пекине
20:58
Инфографика
Олимпиада-2022: Расписание четвертого дня зимних Игр в Пекине
20:53
Изменила планы из-за французов: Бербок отменила встречу с Зеленским в Киеве
20:50
Украина ожидает еще один груз с военной помощью от Великобритании
20:22
В Киеве впервые провели учения полного состава 112-й бригады терробороны, в тренировках приняли участие 9 батальонов
20:21
Эксклюзив
Беларусь приближает войска РФ к Киеву и дальнему тылу Украины и позволяет угрожать всем регионам, - политолог Басараб
20:01
В Киеве четверо неизвестных избили помощника Венедиктовой
19:52
Крымская платформа
Кулеба анонсировал новый саммит Крымской платформы в августе 2022 года
19:37
Усиление Восточного фланга НАТО на фоне агрессии РФ: Великобритания перебросит в Польшу 350 военных
19:26
Эксклюзив
"Речь идет о выборах под дулами автоматов РФ": Синютка назвал "чрезвычайной опасностью для государства" прямую встречу Зеленского с Путиным
18:59
Хищение природного газа из госхранилищ на 250 млн грн: правоохранители сообщили о подозрении участникам схемы
18:56
"РФ хочет меньше НАТО у границ - получит обратное": Столтенберг предположил длительную "корректировку позиции" Альянса в Восточной Европе
18:45
"Речь идет о безопасности Украины": Запад готов заплатить высокую цену в случае эскалации со стороны РФ, - Бербок
18:44
Samsung представит линейку девайсов, в производстве которых использовали рыболовные сетки
18:43
тероборона
Штаб Сил ТрО планирует еженедельно проводить выучки на добровольной основе
18:27
Интерсити
Украина и Польша готовят запуск скоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой, - Мининфраструктуры
18:25
Дмитрий Кулеба
Базовый сценарий РФ – дестабилизация внутренней ситуации в Украине, но не исключаем ни одного и готовимся ко всем, - Кулеба
18:15
Врачи детской больницы "Охматдет" подписали прижизненные согласия на посмертное донорство органов
18:09
Анджей Дуда
Дуда предложил провести встречу Украина-НАТО на саммите Альянса в Мадриде
17:58
Сергей Кузьминых
Суд перенес избрание меры пресечения нардепу-"слуге" Кузьминых на 8 февраля
17:54
ООС ВСУ
Ранили бойца ООС: оккупанты трижды с начала суток нарушили режим тишины
17:51
вакцина
В Минздраве назвали отличия реакции организма на вакцину и симптомов COVID-19.
17:43
Порошенко
Порошенко требует от Зеленского и монобольшинства выделить 50 млрд грн на армию под конкретные программы
17:37
Главы МИД Австрии, Словакии и Чехии посетили КПВВ "Станица Луганская"
17:29
В Ливии на берегу моря нашли гашиш с портретами Путина
17:15
Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 3-го дня Игр в Пекине
17:12
Литва солдаты
Литва повысила готовность армии из-за учения РФ и Беларуси
17:06
Нурсултан Назарбаев
Власти Казахстана больше не обязаны согласовывать с Назарбаевым свою политику
17:04
Эксклюзив
Зоряна Скалецкая
Таблетки от COVID-19 предусмотрены только для людей из группы риска, а тяжело заболеть может кто-либо, - Скалецкая о необходимости вакцинации
16:59
Обновлено
Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в третий день Игр в Пекине
16:57
бензин
Средняя цена бензина А-95 на АЗС выросла до 35,93 грн/л, дизтоплива – до 32,98 грн/л
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV