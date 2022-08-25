Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков провел онлайн-встречу с министром транспорта Великобритании Грантом Шеппсом. После этого они подписали совместный план действий по помощи в восстановлении транспортной сети Украины, поврежденной в результате военных действий. Согласно ему Великобритания согласилась предоставлять экспертизу от престижных британских частных организаций. Также она передаст Украине 5 автобусов Go Ahead Group для улучшения мобильности населения и приобретет оборудование для восстановления критически важных маршрутов экспорта зерна.

Кроме того, британские партнеры предложат план по реконструкции аэропортовой, взлетно-посадочной и портовой инфраструктуры, будут сотрудничать с Министерством инфраструктуры Украины над возможностью обучения персонала аэропортов, диспетчеров воздушного движения и авиационной безопасности.

Министр транспорта Великобритании также рассказал о пакете поддержки Укрзализныци в объеме 10 млн фунтов стерлингов, который ранее анонсировал премьер-министр Великобритании на саммите G7. В рамках этого пакета приобретут оборудование для ремонта мостов и обустройства тоннелей, свыше 120 контейнеров для транспортировки зерна.

"В Соединенном Королевстве у нас есть лучшие транспортные эксперты в мире, и если мы поделимся ими с Украиной, это не только поможет восстановиться Украине, но и повысит авторитет британского бизнеса в глобальном масштабе", - отметил Грант Шеппс.

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