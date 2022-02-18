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Деньги для выплат повышенной заработной платы врачам получили все медучреждения первичного звена и экстренной медицинской помощи, - Ляшко

18 февраля, 2022 пятница
19:08
Общество Виктор Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что 100% заведений первичной и экстренной медицинской помощи получили необходимые средства для выплаты повышенной заработной платы врачам и медицинским сестрам

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Средства для выплаты зарплат уже есть в медицинских учреждениях, они перечислены, выплаты происходят, и большинство денег уже поступило врачам и медицинским сестрам", - сообщил Ляшко.

Также в пресс-службе сообщают, что большинство заведений вторичного звена уже получили средства за предоставленные услуги в январе и авансовые платежи за февраль. Есть единичные задержки в поступлениях в учреждения специализированной помощи. Как сообщают в Минздраве, они связаны со сложной процедурой контрактирования Национальной службы здоровья Украины.

В то же время повышенную заработную плату семейные врачи и работающие с ними медсестры могут получить только при условии, если заключено минимум 70% от оптимального количества деклараций с пациентами. Если количество пациентов недостаточно – семейный врач работает на неполной ставке.

"Сегодня нет никаких оснований для перевода врачей на 0,5 или 0,75 ставки. Минздрав сейчас очень внимательно следит за каждым учреждением, которое пытается нарушить трудовые права медиков. Кроме того, уже вскоре, совместно с Гострудом, мы приступим к детальным проверкам таких больниц . Однако, что касается врачей, работающих в первичном звене, то в постановлении отмечается, что врач должен заключить как минимум 70% от необходимого количества деклараций, чтобы получать гарантированную правительством заработную плату в 20 тыс. грн", - сообщил Ляшко.

  • Напомним, с 1 января 2022 года для врачей и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения, минимальная зарплата составляет 20 тыс. грн.


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Новости
семейный врач
Виктор Ляшко
медсестра
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