"Денежные переводы от Зубной феи и Санты": Monobank запустил необычную услугу в приложении

Об этом в Telegram сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.



"Мы получили эксклюзивные права на осуществление денежных переводов от Зубной феи и Санты. Теперь, когда родители выбирают перевод на карту привязанного к ним ребенка в приложении, в комментариях к платежу можно выбрать отправителя Зубную фею или Санта Клауса, и тогда у ребенка при выписке подарок придет напрямую от них", - написал Гороховский.



Бизнесмен также напомнил, что с прошлого обновления приложения каждый родитель может привязать себе карточку ребенка и проверять расходы по ней.



Он добавил, что для использования новой функции пользователи должны обновить приложение до последней версии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb