"Денежные переводы от Зубной феи и Санты": Monobank запустил необычную услугу в приложении
Monobank запустил необычную услугу для родителей по переводу денег на карточку ребенка
Об этом в Telegram сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.
"Мы получили эксклюзивные права на осуществление денежных переводов от Зубной феи и Санты. Теперь, когда родители выбирают перевод на карту привязанного к ним ребенка в приложении, в комментариях к платежу можно выбрать отправителя Зубную фею или Санта Клауса, и тогда у ребенка при выписке подарок придет напрямую от них", - написал Гороховский.
Бизнесмен также напомнил, что с прошлого обновления приложения каждый родитель может привязать себе карточку ребенка и проверять расходы по ней.
Он добавил, что для использования новой функции пользователи должны обновить приложение до последней версии.
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