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"Денежные переводы от Зубной феи и Санты": Monobank запустил необычную услугу в приложении

2 ноября, 2021 вторник
13:37
Экономика monobank

Monobank запустил необычную услугу для родителей по переводу денег на карточку ребенка

Об этом в Telegram сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

"Мы получили эксклюзивные права на осуществление денежных переводов от Зубной феи и Санты. Теперь, когда родители выбирают перевод на карту привязанного к ним ребенка в приложении, в комментариях к платежу можно выбрать отправителя Зубную фею или Санта Клауса, и тогда у ребенка при выписке подарок придет напрямую от них", - написал Гороховский.

Бизнесмен также напомнил, что с прошлого обновления приложения каждый родитель может привязать себе карточку ребенка и проверять расходы по ней.

Он добавил, что для использования новой функции пользователи должны обновить приложение до последней версии.

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