Денежную помощь от Норвежского совета по делам беженцев получат еще 50 тыс. украинцев: подробности
Норвежский совет по делам беженцев (NRC) продолжит оказывать помощь украинцам, пострадавшим из-за российской агрессии. Еще 50 тысяч человек получат по 6600 грн
Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.
Ведомство договорилось с главой представительства Норвежского совета по делам беженцев в Украине Роберто Вила-Сексто о продолжении предоставления международной помощи от NRC и поддержки уязвимых категорий граждан Украины, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.
"В течение 2023 года с использованием платформы есть помощь дополнительную денежную поддержку в размере 2 220 грн ежемесячно в течение трех месяцев получат еще 50 000 граждан Украины, которые подали заявку в 2022 году", - говорится в сообщении Минсоцполитики.
- С 1 февраля в Украине обновили правила получения пособия для внутренне перемещенных лиц.
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