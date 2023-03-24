Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Ведомство договорилось с главой представительства Норвежского совета по делам беженцев в Украине Роберто Вила-Сексто о продолжении предоставления международной помощи от NRC и поддержки уязвимых категорий граждан Украины, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

"В течение 2023 года с использованием платформы есть помощь дополнительную денежную поддержку в размере 2 220 грн ежемесячно в течение трех месяцев получат еще 50 000 граждан Украины, которые подали заявку в 2022 году", - говорится в сообщении Минсоцполитики.