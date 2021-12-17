Денежную компенсацию за "пакет малыша" отныне можно получить в е-Малятко

Об этом сообщает Минцифры в Telegram.



Если подать заявление в декабре 2021 года, размер компенсации составит 6300 грн.



Для того чтобы получить средства:

один из родителей должен заполнить заявку онлайн;

открыть специальный счет "Пакет малыша" в любом отделении ПриватБанка;

средства будут зачислены только на этот счет, за них можно приобрести детские товары офлайн или в интернет-магазинах, их список есть на сайте Министерства социальной политики.

Напомним, свидетельство о рождении отныне можно получить Укрпочтой благодаря е-Малятко.

"Теперь не нужно идти в 11 учреждений, заказывать 37 документов и тратить 30 часов на получение услуги. Подать заявление можно сразу после рождения ребенка", - говорится в сообщении.