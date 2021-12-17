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Денежную компенсацию за "пакет малыша" отныне можно получить в е-Малятко
Денежную компенсацию могут оформить родители, не получившие "пакет малыша" в роддоме или управлении соцзащиты населения по месту жительства
Об этом сообщает Минцифры в Telegram.
Если подать заявление в декабре 2021 года, размер компенсации составит 6300 грн.
Для того чтобы получить средства:
- один из родителей должен заполнить заявку онлайн;
- открыть специальный счет "Пакет малыша" в любом отделении ПриватБанка;
- средства будут зачислены только на этот счет, за них можно приобрести детские товары офлайн или в интернет-магазинах, их список есть на сайте Министерства социальной политики.
- Напомним, свидетельство о рождении отныне можно получить Укрпочтой благодаря е-Малятко.
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