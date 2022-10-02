Денежной единицей на аннексированных территориях Украины будет рубль, - росСМИ
Согласно "законопроекту" от 2 октября 2022 года, о присоединении временно оккупированных территорий Украины к РФ, на аннексированных территориях "денежной единицей" будет рубль
Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
Российские СМИ сообщают, что украинская гривня будет в расчете до 31 декабря 2022 года. "Бюджетное законодательство" на аннексированных территориях будет применено 1 января 2023 года.
- 2 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" и временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей
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