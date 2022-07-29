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Главная война с Россией "Денежное обращение на уровне советской "сберкассы": на оккупированной части Луганщины не работает ни один банкомат, - Гайдай

"Денежное обращение на уровне советской "сберкассы": на оккупированной части Луганщины не работает ни один банкомат, - Гайдай

29 июля, 2022 пятница
10:24
война с Россией

Во временно оккупированной россиянами Луганской области не работают банкоматы, поэтому пенсионеры вынуждены предоставлять свои личные данные россиянам

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

"О жизни в оккупации. Кременная, Попасная, Рубежное, большая его часть были захвачены три месяца назад. С тех пор в этих городах не установлен ни один банкомат, не работают и уцелевшие после вторжения РФ. Никто не пытается даже их перепрограммировать . Аналогичная ситуация и в Лисичанске с Северодонецком", - подчеркнул он.

По словам главы ОВА, россияне пытаются показательно организовать выдачу пенсий в этих городах, но исключительно наличными по почте. Об открытии банков и банкоматов речь не идет.

"То есть пенсионер добровольно делится с оккупантом своими персональными данными и даже не знает, будут ли выдавать эти наличные после так называемого референдума в сентябре. Захватчики не в состоянии восстановить не только водо-, газо- и электроснабжение, а даже элементарное – Интернет связь для работы банковской системы. Денежное обращение на уровне советской "сберкассы"", - отметил Сергей Гайдай.

Он напомнил, что в каждом подконтрольном украинскому правительству населенном пункте после разрушения системы водоснабжения ГСЧС до последнего подвозила техническую и питьевую воду. Ее адресно доставляли по несколько десятков тонн в день туда, где позволяла ситуация с безопасностью.

"Оккупационные власти пообещали быстро отремонтировать все то, что сами и уничтожили, но истекает месяц за месяцем, а в городах только устанавливают емкости для наполнения технической водой. Нужно прийти, отстоять очередь и, возможно, удастся вернуться домой не с пустыми руками. Питьевая вода" - вообще дефицит", - отметил глава ОВА.

  • 28 июля россияне 4 раза били по Луганщине ракетами, 13 – артиллерией и минометами. Также они пытаются уточнить позиции ВСУ.

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