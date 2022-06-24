Об этом он написал в Twitter.

"Командир зенитно-ракетного взвода старший лейтенант Илья Мазаев (Мазай), автор книги "Их там нет", продолжения своей истории уже не напишет. Официально денацифицирован и демилитаризован", - сообщил Штефан.

Мазай ранее был внесен в базу "Миротворец" . Его настоящее имя – Орлов Евгений Михайлович. Оккупант был наемником ЧВК Вагнера, автором автобиографической книги о преступлениях русских военных в Сирии и Ливии "Их там нет". Также участвовал в боях на Донбассе в 2014 году.

С 24 февраля по 24 июня оккупанты потеряли около 34 530 военных, 3637 бронемашин, 1507 танков и 622 беспилотника.

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