"Денацифицированный и демилитаризованный": офицер ВСУ Штефан сообщил о ликвидации комвзвода российского ПВО Мазая
Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан сообщил об уничтожении командира взвода российской армии Ильи Мазаева (Мазая)
Об этом он написал в Twitter.
"Командир зенитно-ракетного взвода старший лейтенант Илья Мазаев (Мазай), автор книги "Их там нет", продолжения своей истории уже не напишет. Официально денацифицирован и демилитаризован", - сообщил Штефан.
Мазай ранее был внесен в базу "Миротворец" . Его настоящее имя – Орлов Евгений Михайлович. Оккупант был наемником ЧВК Вагнера, автором автобиографической книги о преступлениях русских военных в Сирии и Ливии "Их там нет". Также участвовал в боях на Донбассе в 2014 году.
- С 24 февраля по 24 июня оккупанты потеряли около 34 530 военных, 3637 бронемашин, 1507 танков и 622 беспилотника.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное