Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме.

"Старший лейтенант Максим Елфимов сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - говорится в сообщении.

9 сентября военный написал, что на войне в Украине был ликвидирован подполковник РФ на пенсии Николай Сапелкин.