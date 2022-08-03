"Денацифицировался и демилитаризовался": в Украине ликвидирован российский комбат, - офицер ВСУ Штефан
На войне РФ против Украины ликвидировали командира батальона российских десантников Дениса Сорокина
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .
"Командир батальона 11-й ОДШБр подполковник Сорокин Денис сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.
- 29 июля снайпер ВСУ ликвидировал командира 331-го парашютно-десантного полка воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ Ивана Поздеева.
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