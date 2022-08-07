Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Подполковник Николай Горбань Центра специального назначения ФСБ России сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – подчеркнул он.

7 августа Анатолий Штефан сообщил, что на войне в Украине ликвидировали майора полиции РФ в запасе "добровольца" Александра Ангулова.

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