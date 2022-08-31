"Денацифицировался и демилитаризовался": в Украине ликвидировали российского старшего лейтенанта, - офицер ВСУ Штефан
На войне России против Украины ликвидировали старшего лейтенанта российской армии Даниила Конышева
Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Старший лейтенант Конышев Данил совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.
- 30 августа Анатолий Штефан рассказал, что на войне РФ против Украины ликвидировали командира роты российского разведывательного батальона капитана Евгения Козловского.
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