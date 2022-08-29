"Денацифицировался и демилитаризовался": в Украине ликвидировали российского старшего лейтенанта, - офицер ВСУ Штефан
На войне РФ против Украины ликвидировали российского старшего лейтенанта Георгия Султанова
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме.
"Старший лейтенант Георгий Султанов совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.
- 21 августа Анатолий Штефан сообщил, что на войне России против Украины был ликвидирован российский старший лейтенант Петр Фарнин.
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