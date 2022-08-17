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Главная война с Россией "Денацифицировался и демилитаризовался": в Украине ликвидировали российского подполковника

"Денацифицировался и демилитаризовался": в Украине ликвидировали российского подполковника

17 августа, 2022 среда
09:15
война с Россией

На войне РФ против Украины ликвидировали российского подполковника Руслана Мухаметханова

Об этом заявил Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Подполковник Мухаметханов Руслан совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.

  • 16 августа глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в Лисичанске ликвидировали около 100 "нерядовых" оккупантов.

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