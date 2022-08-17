Об этом заявил Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Подполковник Мухаметханов Руслан совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.

16 августа глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в Лисичанске ликвидировали около 100 "нерядовых" оккупантов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb