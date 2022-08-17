"Денацифицировался и демилитаризовался": в Украине ликвидировали российского подполковника
На войне РФ против Украины ликвидировали российского подполковника Руслана Мухаметханова
Об этом заявил Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Подполковник Мухаметханов Руслан совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.
- 16 августа глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в Лисичанске ликвидировали около 100 "нерядовых" оккупантов.
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