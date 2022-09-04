Об этом заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме.

"Майор Александр Ананич сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - отметил военный.

4 сентября он рассказал, что в Украине ликвидирован заместитель командира полка псковских десантников Алексей Афонин.

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